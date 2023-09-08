У разі доведення вини жінці загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України по гарячих слідах затримала росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах 7 вересня. Нею виявилася громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні і більше десяти років живе у Сумах, повідомили у Telegram СБУ у п’ятницю, 8 вересня.

Зазначається, що жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу ЗС країни-агресора, відомим як ГРУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними слідства, ворожа поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників. Для цього вона обходила територію облцентру нібито у власних справах або випитувала «потрібні» відомості у своїх знайомих. Всю отриману інформацію росіянка «зливала» через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об’єктів.

Як повідомили в Нацполіції Сумської області, жінка мала й інше завдання від російського ГРУ – створювала у місті власну агентурну мережу. За завданням своїх кураторів з російської розвідки жінка мала вербувати мешканців Сумської області, аби налагодити свою невелику агентурну мережу для збору інформації про місцезнаходження військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, пересування військової техніки та інших даних, які можуть зашкодити обороноздатності нашої країни. З цією метою зловмисниця підшукувала «однодумців», яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України.

Наразі росіянці повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

У разі доведення вини жінці загрожує довічне ув'язнення.

Зазначимо, що 7 вересня росіяни вдарили Shahed-136 по місту Суми. Влучання було по житловому кварталу, є пошкоджена цивільна інфраструктура. Пошкоджено один приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. Ще один дрон-камікадзе вдалося знищити завдяки силам ППО України. На щастя, обійшлося без жертв.