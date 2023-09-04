На Сумщині СБУ затримала російського агента, який шпигував за Силами оборони на кордоні
Місцевий мешканець шпигував за ЗСУ та провозив контрабанду до Росії
Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який збирав дані про ЗСУ на Сумщині. Зокрема чоловіка цікавили позиції Сил оборони на кордоні з Росією, повідомили у прес-службі СБУ в понеділок, 4 вересня.
Мешканець Шосткинського району, що на Сумщині, збирав інформацію, їздячи на власному авто повз позиції ЗСУ на прикордонні. Виїзди шпигун пояснював «робочими поїздками».
«Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів. Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора», – повідомили у прес-службі СБУ.
За даними правоохоронців, чоловіка завербували російські спецслужби ще до початку повномасштабної війни проти України. Після 24 лютого 2022 року шпигун продовжив співпрацювати з росіянами.
Співробітники СБУ затримали чоловіка під час того, як він намагався передати розвіддані про Сили оборони окупантам. У нього виявили телефони із перепискою з ФСБ.
Шпигуну оголосили про підозри за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада), ч. 2 ст. 201 ККУ (контрабанда). Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі зловмисник перебуває під вартою.