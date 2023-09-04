Чоловіку оголосили про підозру в державній зраді

Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який збирав дані про ЗСУ на Сумщині. Зокрема чоловіка цікавили позиції Сил оборони на кордоні з Росією, повідомили у прес-службі СБУ в понеділок, 4 вересня.

Мешканець Шосткинського району, що на Сумщині, збирав інформацію, їздячи на власному авто повз позиції ЗСУ на прикордонні. Виїзди шпигун пояснював «робочими поїздками».

«Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів. Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, чоловіка завербували російські спецслужби ще до початку повномасштабної війни проти України. Після 24 лютого 2022 року шпигун продовжив співпрацювати з росіянами.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час того, як він намагався передати розвіддані про Сили оборони окупантам. У нього виявили телефони із перепискою з ФСБ.

Шпигуну оголосили про підозри за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада), ч. 2 ст. 201 ККУ (контрабанда). Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі зловмисник перебуває під вартою.