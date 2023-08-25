Зрадницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську

Служба безпеки України затримала шпигунку, яка передавала російським окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ, які контрнаступають під Бахмутом. Відомості жінка передавала через свого знайомого в окупаційних органах, підписуючи його жіночим іменем задля конспірації, повідомили у прес-службі СБУ у п'ятницю, 25 серпня.

Зрадниця збирала дані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони у Донецькій області, зокрема поблизу Бахмута, в напрямку якого ЗСУ контрнаступають. Також жінка здавала інформацію про переміщення важкої бронетехніки та артсистем Сил оборони.

«Зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Отримані відомості зрадниця дистанційно передавала до ГРУ через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Луганської області. Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору "МНС ЛНР"», – повідомили у прес-службі СБУ.

За допомогою знайомого російські агенти вийшли на вчительку. Вона передавала дані через месенджер, надсилаючи фото та електронні координати. Для конспірації жінка підписала свого зв'язкового жіночим іменем.

Зрадницю затримали правоохоронці, вилучивши в неї мобільний телефон, який жінка використовувала для контактування з окупантами. Їй оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Вчительці загрожує довічне ув'язнення. наразі суд обрав для зрадниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.