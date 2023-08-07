Жінці загрожує до 12 років ув'язнення

Служба безпеки України викрила на Миколаївщині ворожу інформаторку, яка планувала обстріл в районі Очакова під час візиту президента України Володимира Зеленського. Раніше жінка працювала у військовому магазині на території однієї з військових частин Миколаївщини, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 7 серпня.

Напередодні нещодавньої поїздки Володимира Зеленського на Миколаївщину жінка сконтактувалася зі своїм куратором в російських спецслужбах та намагалася організувати обстріл шляху, яким їхатиме президент.

«Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області. Українська спецслужба викрила жінку та продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських «кураторів» і отримані завдання», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці виявили, що зрадниця також збирала інформацію про розташування систем радіоелектронної боротьби та українських складів з боєприпасами в районі Очакова. Ці дані мали бути залучені для організації наступної масованої повітряної атаки росіян на Миколаївщину.

«Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону», – повідомили у прес-службі СБУ.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі зловмисницю тримають під вартою, розглядається можлива додаткова кваліфікація її злочинів.