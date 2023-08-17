23-річний чоловік допомагав росіянам влаштовувати нові ракетні атаки на Київ та область

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію, під час якої затримали ще одного російського агента-корегувальника.

Як повідомила в четвер, 17 серпня, СБУ, 23-річний одесит за гроші працював на російську військову розвідку. Чоловік є уродженцем Одеси, але жив у Києві. Правоохоронці з’ясували, що за вказівкою росіян чоловік встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столиці.

Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Також, за даними слідства, чоловік «зливав» окупантам інформацію про електропідстанції в Києві. За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалася, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів Росії по Києву та прилеглих населених пунктах.

Як зазначили в СБУ, одесит переїхав до Києва у пошуках «швидкого заробітку». Для цього залишав власні резюме на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього вийшла російська військова розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора. В Офісі генпрокурора уточнили, що чоловік працював на Росію з червня 2023 року.

Працівники СБУ затримали чоловіка в момент, коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та прив’язував її GPS-координати до електронної карти. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі чоловік під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.