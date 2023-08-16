Колаборанта, яким виявився мешканець Херсона, затримали на Київщині

Військова контррозвідка СБУ та ДБР затримали на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь росіян. Про це повідомила прес-служба СБУ у середу, 16 серпня.

Як розповіли у відомстві, за вказівкою росіян він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах. Надалі зловмисник планував відбути в один з фронтових районів, щоб «зливати» окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій. Його викрила СБУ, яка задокументувала злочинні дії та затримали ворожого агента під час оформлення на військову службу до Сил оборони.

Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на час окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили «старшим інструктором-кінологом відділу охорони» у складі окупаційної «Голопристанської виправної колонії».

На цій «посаді» колаборант займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми. За наявними даними, саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до співпраці.

Після звільнення Херсона ворожий поплічник отримав завдання від окупантів «залягти на дно» і згодом переїхати до Київської області. Там він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там розпочати виконання ворожих завдань.

«Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зараз він під вартою. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.