Жінку затримали коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали в Одесі місцеву мешканку, яка працювала на ФСБ. За регулярну грошову «винагороду» від окупантів їхня поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру, розповіли у прес-службі відомства у п’ятницю, 11 серпня.

Як розповіли у відомстві, за кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого «куратора» з ФСБ до 20 тис. рублів у гривневому еквіваленті. «Суми» надходили у вигляді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

Дані від місцевої потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди і хотіла «підзаробити» за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою.

Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.