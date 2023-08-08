Ворожим агенткам загрожує довічне ув’язнення

СБУ викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та «вагнерівців». Про це повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, 8 серпня.

«Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано ще одну російську агентурну мережу на Донеччині. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалася тільки з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зрадниці одночасно працювали на ФСБ і приватну військову компанію «Вагнер»: збирали розвіддані про кількість і передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

«Передусім вони намагались виявити і «злити» агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів. Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку - російському куратору з ФСБ і представнику «вагнерівців», – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих і встановила особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації «підопічних».

За даними слідства, всі чотири російські агентки – жительки Покровського району Донеччини. Їх усіх ще до 24 лютого 2022 року завербували російські спецслужби, і до певного часу вони чекали вказівок. Затриманим жінкам повідомили про підозру, їх взяли під варту. Ворожим агенткам загрожує довічне ув’язнення.