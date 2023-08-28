Фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка впродовж останнього місяця передавала окупаційні армії геолокації Сил оборони і наводила російські «Гради» і «Шахеди» на Херсон. Про це повідомила прес-служба відомства у понеділок, 28 серпня.

Як розповіли в СБУ, жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки. За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню «Град» і дрони-камікадзе «Шахед».

Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі. Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.