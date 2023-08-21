Інформатор ФСБ збирав розвіддані за що отримував від окупантів грошову винагороду

Служба безпеки України повідомила про затримання адвоката з Краматорська, який був інформатором ФСБ та збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Про це повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 21 серпня.

У відомстві повідомили, що чоловік протягом 2019-2022 років проживав на території Росії і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

До початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з ФСБ. За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.

«Окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка», – повідомили у спецслужбі.

Зазначається, що отримані відомості фігурант передавав ворогу через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики». За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову винагороду.

«Суми надходили на банківську картку зловмисника. Надалі окупанти обіцяли евакуювати його до Росії. Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих «планів» і затримали ворожого поплічника», – пишуть у СБУ.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.