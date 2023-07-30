Наразі фахівці продовжують розбирати завали

Російські окупаційні війська ввечері у суботу, 29 липня, здійснили обстріл Сум. Внаслідок влучання російської ракети в будівлю навчального закладу станом на 11:00 неділі, 30 липня, відомо про двох загиблих та 20 травмованих людей, повідомили в міській раді.

У ДСНС повідомили, що значних руйнувань зазнала чотириповерхова будівля. Всю ніч рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару. До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру.

Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння. Вже 30 липня о 03:04 пожежу, яка охопили значну площу вдалось ліквідувати.

Наразі фахівці продовжують розбирати завали. На місці були 36 працівників ДСНС і сім одиниць техніки, та стільки ж одиниць комунальної техніки. Міська влада надала тимчасове житло 13 громадянам.

Поруч із постраждалими будинками розмістили оперативний штаб Сумської міської ради, куди можуть звернутися всі потерпілі за будь-якою інформацією або допомогою.