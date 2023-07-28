Російські воєнні злочинці ввечері у п’ятницю, 28 липня, завдали ракетних ударів балістичними ракетами по Дніпру Та Запоріжжю. У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку.

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі пролунали після 20:30. Орієнтовно в той самий час Повітряні сили повідомили про загрозу ударів балістичним озброєнням по східних та південних областях України. Водночас місцевий Telegram-канал «Дніпро оперативний» повідомив, що у місті було чутно два вибухи.

Про те, що росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі, першим повідомив народний депутат України від «Слуги народу» Олександр Бакумов.

«Дніпро. Держава-терорист завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці», – написав він у Telegram.

Бакумов додав, що на місці вже працюють рятувальники. Офіційної інформації про удар наразі немає.

Сайт «Думская» опублікував відео наслідків влучання ракети у житловий будинок у Дніпрі.

Після ракетного удару росіян по Дніпру голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram назвав росіян терористами. Тим часом у соціальних мережах опублікували відео, як рятувальники працюють на місці події й шукають тих, хто може перебувати під завалами.

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