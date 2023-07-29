Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету

У суботу, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті атаки загинули дві людини, ще одна – отримала поранення. Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram.

Відомо, що сьогодні окупанти атакували Запоріжжя. Ворог обстріляв місто ракетою, внаслідок чого загинули та травмувались люди.

«Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка», – написав Куртєв.

Також відомо, що в результаті ворожої атаки отримала поранення ще одна жінка. Крім цього, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

Як інформував ZAXID.NET, у п’ятницю, 28 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Ціллю ворога була порожня будівля СБУ. Однак окупаційна армія влучила у багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждало 5 людей.