Жінці загрожує до 5 років в'язниці

На Тернопільщині працівники СБУ викрили жительку області, яка виправдовувала «демілітаризацію» України російськими окупантами. Жінка регулярно поширювала в соціальних мережах дописи про «придурків галичан, які встановили в Україні свої нацистські порядки» та коментувала їх. Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Кіберфахівці Служби безпеки України з'ясували, що жінка в інтернеті поширювала проросійську пропаганду з російських новинних сайтів та різних пропагандистських ресурсів.

«Зловмисницею виявилася 59-річна уродженка м. Попасна. Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну вона разом з родичами оселилась у Тернопільській області. Далі жінка почала поширювати матеріали, в яких містились маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити у розв’язанні війни та її численних жертвах «бандерівську Україну» та «каральні війська хунти», — повідомили в управлінні СБУ Тернопільщини в понеділок, 11 вересня.

Крім того, правоохоронці встановили, що жителька Тернопільщини не тільки висловлювала підтримку окупаційним військам, а й звеличувала воєнні злочини країни-агресора. У ході проведення обшуку у помешканні жінки працівники СБУ вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для розповсюдження ворожих закликів та наративів кремлівської пропаганди.

Наразі слідчі СБУ повідомили агітаторці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Також вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. За публічне поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, підозрюваній загрожує до п’яти років в'язниці з конфіскацією майна.