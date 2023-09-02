Клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), який розпалював релігійну ненависть. Про це повідомила прес-служба СБУ у суботу, 2 вересня.

За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. У ворожих «агітках» їхні автори зображали війну в Україні як «внутрішній громадянський конфлікт» і заперечували збройну агресію Росії проти України.

Крім того, «тексти» друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року. Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій. Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський «погляд» на історію Української державності.

«На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб)», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Овруцько-Коростенська єпархія УПЦ МП обʼєднує парафії та монастирі Ємільчинського, Коростенського, Лугинського, Малинського, Народицького, Овруцького, Олевського, Радомишльського і Хорошівського районів Житомирщини. Архієреєм є митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон

Нагадаємо, раніше намісника Тульчинської єпархії у Вінницькій області митрополита Іонафана Єлецьких засудили до 5 років тюрми за виправдання російського вторгнення.