На Івано-Франківщині СБУ затримала уродженця РФ за проросійську агітацію

СБУ затримала на Івано-Франківщині місцевого мешканця, який підтримував російську армію та поширював ворожу пропаганду в соцмережах. Виявилось, що 66-річний чоловік є уродженцем РФ та колишнім радянським військовим.

Як вказано у повідомленні СБУ за 4 вересня, у забороненій соцмережі «Однокласники», чоловік ділився контентом, який виправдовує збройну агресію РФ проти України, прославляє її учасників, принижує національну честь та гідність українців.

Зокрема, у дописах російських пропагандистів, які поширював агітатор, російську загарбницьку війну намагалися виправдати тим, що Росія не могла просто спостерігати за внутрішніми справами України і «вимушена» була втрутитися «на благо» українського народу.

Зокрема, в одному з відео йшлося про те, що «добра мати» Росія «рятує» свою «доньку Україну» від «фашистів», котрі нібито захопили владу. А тотальне знищення Маріуполя і геноцид його мешканців представлялося як провина України, яка не дозволяла «визволити» місто від «сатаністів».

Крім того, поширюваний агітатором контент прославляв та романтизував незаконні збройні формування РФ, які вторглися в Україну в 2014 році, зокрема, воєнних злочинців «Гіві», «Моторолу» та Захарченка.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 436-2 ККУ – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.