Жінка публічно підтримувала наративи російської пропаганди, заперечувала війну, яку розпочала Росія, та зневажала українських захисників

СБУ затримала львів’янку, яка публічно виправдовувала злочини росіян та зневажала українських військових, називаючи їх «нелюдами», а самих українців – «свинями». У дописах на своїй сторінці у російській соцмережі «ВКонтакті» жінка висвітлювала РФ як величну країну, перемога якої буде вшановуватися «найграндіознішим парадом».

Про затримання львів’янки СБУ та прокуратура Львівщини повідомили у середу, 16 серпня. За даними слідства, львів’янка з червня 2022 року через власний акаунт у забороненій соцмережі «Вконтакті» поширювала дописи, в яких публічно виправдовувала злочини окупантів.

«Жінка неодноразово розміщувала матеріали, де негативно висловлювалася про українських військових. Зокрема, називала їх "нелюдами" і звинувачувала у катуванні та вбивствах беззахисних людей. Також у свої публікаціях нівелювала самобутність української нації. Зневажливо та презирливо відносилась до української мови називаючи її "хрюкомовою", а українців – свинями. Окрім того, у своїх постах підозрювана висвітлювала РФ як величну країну, перемога якої буде вшановуватися "найграндіознішим парадом"», – вказано у повідомленні прокуратури Львівщини.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисниці, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Їй вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: