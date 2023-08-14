Колаборантам загрожує до 15 років ув'язнення

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які відповідають за проведення псевдовиборів на тимчасово окупованій Луганщині. Серед них – голови «виборчих комісій ЛНР» та представники російських та проросійських політичних сил, повідомили у прес-службі СБУ в понеділок, 14 серпня.

Згідно з одним зі сценаріїв окупантів, росіяни хочуть провести фейкові вироби у вересні 2023 року. Незаконне голосування покликане встановити нелегітимних депутатів так званого парламенту «ЛНР», а також проросійських керівників муніципальних утворень.

Для проведення виборів було залучено 15 колаборантів, які сформували так звані «територіальні виборчі комісії». Ці комісії покликані підтасовувати яку виборців на окупованих територіях та сфальсифікувати підсумки голосування на користь росіян.

«Також ворожі поплічники займаються облаштуванням «виборчих дільниць», підбирають та інструктують «персонал», проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці ідентифікували таких осіб:

Олена Кравченко (1983 р.н.), голова «виборчої комісії ЛНР»;

Максим Приходько, (1978 р.н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Тетяна Приходько, (1972 р.н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Катерина Терещенко, (1986 р.н.), секретар «виборчої комісії ЛНР»;

Маріанна Скорнякова, (1990 р.н.), заступник голови «виборчої комісії ЛНР»;

Володимир Бабенко, (1990 р.н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Наталія Куліченко, (1972 р.н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Оксана Никитюк Оксана, (1986 р.н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Сергій Бєлов, (1983 р.н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Олена Сакура, (1968 р.н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Олександр Єрмоленко (1985 р.н.), «другий секретар луганського республіканського комітету КПРФ»;

Віталій Невеселий (1983 р.н.), «керівник Сєвєродонецького міського осередку політпартії «Новиє люді»;

Максим Уваров (1980 р.н.), «керівник луганського регіонального відділення ЛДПР»;

Геннадій Тараканов, «голова ради регіонального відділення партії «Справєдлівая Росія – за правду»;

Денис Мирошниченко, «секретар луганського відділення партії «Єдіная Росія».

З фактами співпраці з росіянами СБУ розпочала кримінальне провадження за ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.