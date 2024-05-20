У німецькому місті Дортмунд, що розташоване на заході країни, група підлітків із ножем напала на 15-річного українця. Хлопець отримав важке поранення. Про це повідомляє поліції Німеччина та німецька газета Bild.

За даними німецької поліції, подія трапилась у неділю, 19 травня, близько 20:50 за місцевим часом. Між двома групами підлітків розпочалась словесна суперечка, яка переросла у бійку. Внаслідок сутички 15-річний підліток, який проживає у Арнсбергу, отримав ножове поранення.

«15-річного підлітка з Арнсберга побили та кілька разів поранили ножем у верхню частину тіла», – йдеться у повідомленні німецької поліції.

Німецькі правоохоронці зазначили, що підліток отримав серйозне поранення і його життя перебувало під загрозою. Втім, лікарям вдалося врятувати хлопця.

Вулиця на, якій напали на 15-річного українця \ Фото: Justin Brosch

Як пише Bild, постраждалий – біженець з України. Він разом з двома друзями почав розмову з двома дівчатами, що не сподобалось іншій групі підлітків.

«Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося, і виникла бійка. Раптом один із них вихопив ніж. 15-річний підліток спочатку отримав поріз на шиї, потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла», – повідомляють журналісти.

Нападникам вдалося втекти з місця події, їх розшукує поліція.

Нагадаємо, у лютому 2024 року у Німеччині із ножем напали на двох українських баскетболістів: 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка. Внаслідок отриманих травм обоє хлопців загинули.