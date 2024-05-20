Львівські спорсменки виграли в дисципліні трап тріо разом з представницею Київщини

Спортсменки з Львівщини Олена Охотська та Надія Булгакова стали чемпіонками Європи зі стендової стрільби. Чемпіонат розпочався 15 травня в італійському Лонато й триватиме до 27 травня. Про це повідомили в обласному управлінні спорту.

Олена Охотська та Надія Булгакова разом з представницею Київщини Юлією Даніловою вийшли у фінал в дисципліні трап тріо. Наші стрільчині перемогли суперниць з Туреччини з рахунком 6:2.

Як додали в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА, Олена Охотська є вихованкою Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності, а Надія Булгакова представляє наш Центр олімпійської підготовки зі стендової стрільби. Обидві спортсменки тренуються на обласному стенді.