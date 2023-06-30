У соцмережах Михайло Міхняк представляється помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода, хоча сам посадовець цю інформацію заперечує

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок колишньому депутату Рудківської міськради Самбірського району 28-річному Михайлу Міхняку, який під виглядом волонтерів своєї громадської організації перевозив ухилянітв за кордон. Суд призначив 5 років позбавлення волі, однак замінив цей вирок на три роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Михайло Міхняк заснував ГО «Корпус сприяння армії». У травні він налагодив схему перевезення військовозобовєязаних чоловіків за кордон під виглядом волонтерів його ГО. У документах, які він подавав до Львівської ОВА, за якими чоловіків потім вносили до системи «Шлях», він вказував перелік нібито волонтерів, які їдуть за кордон по гуманітарну допомогу. За легендою, ці чоловіки мали привезти в Україну ліки з Португалії, автомобілі з Польщі для військових та різну іншу гуманітарну допомогу. Втім після виїзду ці чоловіки в Україну так і не повернулись. Загалом поліція встановила щонайменше 24 факти перевезення ухилянтів.

Також поліція встановила, що в грудні 2022 року до Михайла Міхняка звернувся мешканець Сприні з проханням допомогти виїхати за кордон. Голова ГО погодився, зазначивши, що за цю послугу необхідно заплатити 1000 доларів США. Він пообіцяв внести його у список волонтерів своїє ГО. 21 грудня за фактом вимагання хабаря чоловік заявив на Михайла Міхняка в поліцію.

29 березня слідчі повідомили Михайлу Міхняку про підозру за трьома статтями – ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368-3 ККУ. Суд спершу призначив йому 107,4 тис. грн застави, однак пізніше ці гроші перерахували на ЗСУ, а Михайла Міхняка відпустили під особисте зобов’язання.

Сам Михайло Міхняк у суді свою провину визнав та підтвердив обставини виїзду ухилянтів за кожним зафіксованим випадком. За його словами, чоловіки, яким він допоміг виїхати, згодом нібито переправляли з Європи автомобілі для ЗСУ.

Враховуючи обставини справи, 27 червня суддя Самбірського міськрайонного суду Ганна Карнасевич визнала Михайла Міхняка винним у перевезенні ухилянтів, підкупі службових осіб та хабарництві й призначила сукупно 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати ГО на 3 роки, а також 51 тис. грн штрафу. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що в соцмережах Михайло Міхняк представляється помічником заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода. Сам Юрій Холод цю інформацію спростовує. Однак журналісти з’ясували, що Юрій Холод таки вів приватне листування із Михайлом Міхняком, яке стосувалося виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях», ще й оприлюднили скріншот переписки.