Ігор Матвійчук на прес-конференції 17 жовтня,

Держприкордонслужба з березня 2023 року відмовила у перетині західного кордону п'ять тисяч разів. З них 5% (приблизно 250 чоловіків) намагалися виїхати через систему «Шлях». У ДПСУ не змогли пояснити, чому йдеться саме про дані з березня цього року. Також не повідомляють про число відмов з початку роботи «Шляху». Керівник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук на прес-конференції у вівторок, 17 жовтня, розповів, що навіть за наявності всіх дозволів прикордонники можуть відмовляти у перетині рубежу.

«Були водії, які не мали жодного підтверджувального документа, що їдуть за певним вантажем. Наприкінці 2022 року у наше поле зору почали потрапляти організації та фонди, водії яких не поверталися. Ми аналізували поїздки й сформували ризикові групи, почали вносити в ЄРДР інформацію про організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон. Внаслідок цієї роботи почав зменшуватися потік водіїв, які хотіли втекти з країни», – говорить прикордонник.

Як зазначив прикордонник, ще однією проблемною категорією є водії вантажівок або пасажирських автобусів, які вдають з себе таких водіїв. ДПСУ скасувала 52 дозволи на міжнародні перевезення.

«Є перевізники, які зареєструвалися після початку повномасштабного вторгнення, отримали ліцензії на міжнародні перевезення й почали відправляти водіїв в один бік, давати транспортну ліцензію і вносити в "Шлях". Роблять це самостійно, вони мають особистий кабінет перевізника. Ми почали звертати увагу на наявність трудових відносин з перевізником й почали виявляли організовані канали. Цьогоріч наші оперативні підрозділи розпочали 104 провадження по "Шляху" щодо неповернення чоловіків, оголосили 121 підозру й засудили сім осіб», – повідомляє Ігор Матвійчук.

Він розповів, що прикордонники щоденно відмовляють у перетині рубежу від 20 до 30 разів. За словами Матвійчука, одна людина на день може спробувати перетнути кілька пунктів пропуску, тому відомство рахує лише спроби перетину.

«Кількість випадків протиправного перетину залежить від пасажиропотоку. У 2023 році він був найбільшим у липні-серпні. Статистика у нас прив'язана до цього. Коли говорять про найбільші та найчастіші порушення, то на сьогодні "Шлях" нас не сильно турбує. Він навіть не в трійці лідерів. Є люди, які надають документи, що вони нібито багатодітні, спортсмени чи артисти. Організатори [схем] постійно закидають нам нові ребуси, а ми намагаємось їх розв'язати», – каже прикордонник.

З 16 березня 2022 року через систему «Шлях» видали 231 тис. дозволів. Найчастіше це робило Міністерство інфраструктури – приблизно 47 тис. Ігор Матвійчук розповідає, що звернутися туди може будь-хто з різних областей.

«Щодо областей, які видали найбільше дозволів – це Львівська та Волинська. Станом на березень [загалом в Україні] через "Шлях" видали 187 тис. дозволів. Тобто якщо перший рік існування системи надавали більше ніж 13 тис. дозволів на місяць, то зараз це 6 тис. Тобто у два рази менше. З огляду на цю тенденцію, Міністерство інфраструктури й далі продовжує лідирувати. У першу трійку входить Волинь і Закарпаття. Не Львівщина. Вона має тенденцію зменшення. У перші 3-4 місяці повномасштабної війни Львівщина видавала найбільше дозволів, бо тут були всі волонтери, які зверталися за дозволом до Львівської ОВА», – говорить Ігор Матвійчук.

Він додає, що за дев'ять місяців 2023 року кордон перетнули приблизно 23 млн осіб, з яких майже 21 млн – це громадяни України. За словами прикордонника, є тенденція, що українці повертаються додому.