У понеділок, 18 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, хто підставив голову Львівської ОВА Максима Козицького з виїздом військовозобов’язаних за кордон і хто погрожує журналістам через це розслідування.

Виїзд за кордон більш як 2000 військовозобов’язаних чоловіків лише на Львівщині і лише через систему для волонтерів «Шлях» викликав чималий резонанс. Причина очевидна – у часи, коли хтось добровільно йде воювати, ризикуючи життям, когось мобілізують і він теж йде захищати Батьківщину, а хтось інший може заплатити п’ять тисяч доларів і спокійно собі поїхати туди, де війни нема. Несправедливо? Ще й як!

Ще одне питання, яке й зацікавило журналістів видання NGL Media, які зробили це розслідування, полягає в тому, хто ж заробляє на бажанні українців втекти від війни. Це ж мусять бути люди на посадах. Ті, хто приймає рішення. Ті, хто має владу над нашими життями. І вони непогано на цьому, з дозволу сказати, заробили. Якщо виїзд однієї людини за кордон по системі «Шлях» коштує п’ять тисяч доларів. То сумарно 2248 чоловіків, які виїхали лише Львівщині мали заплатити більше 11 мільйонів доларів. Звісно, що хтось платив менше, а хтось взагалі виїхав безкоштовно, «по блату». Про таких ми теж поговоримо далі.

Новим фактом, який автори розслідування виявили вже після виходу основного матеріалу, став родинний зв’язок очільниці двох організацій, які вивезли через «Шлях» сотні чоловіків за кордон, і голови Львівської ОВА Максима Козицького. Йдеться про Наталію Муху, яка керує осередком товариства «Просвіта» у Миколаєві на Львівщині і народним театром «Хліб». Ці дві організації у списках подали на виїзд за кордон майже 200 чоловіків. Дозволи видавала Львівська ОВА, начальником якої є родич Наталії Мухи Максим Козицький.

У цьому місці можна було б сценічно вигукнути: «Совпадєніє? Нє думаю!», але я не буду цього робити. Краще поміркуймо з холодною головою, щоб розібратися, що ж насправді могло відбутися в цій ситуації. Як родичка начальника Львівської ОВА на схемі вивозу військовозобов’язаних за кордон, ймовірно, заробила мільйон доларів?

Спочатку погляньмо на ступінь родинної близькості між Наталією Мухою і Максимом Козицьким. Муха одружена з рідним братом дружини рідного брата Максима Козицького. Тепер ще раз детальніше. У Максима Козицького є рідний брат Степан. А вже дружина Степана Козицького Ольга у дівоцтві мала прізвище Муха. В Ольги Мухи, а тепер Козицької, є брат Данило. А вже він одружений з Наталією Мухою, яка й посприяла втечі двохсот чоловіків за кордон. Тобто Наталія Муха – дружина шваґра чи своячка брата Максима Козицького. Вони перебували у приязних родинних стосунках і мають спільні фото. Це не дивно.

От що дивує, то це те, яку велику «свиню» підклала голові Львівської ОВА його не найближча родичка, для якої мільйон доларів це, мабуть, великі гроші, але Максима Козицького така сума вже може вразити набагато менше. Родина Козицьких має великий бізнес у сфері енергетики і видобутку природного газу. Тож, на мою думку, особисто Максим Козицький не наживався на схемах втечі військовозобов’язаних через шлях. Та чи міг він знати, що такі схеми існують? Отут я схиляються до ствердної відповіді.

І тому ще більше дивує бажання Максима Козицького легенько з’їхати з незручної теми. Виданню NGL медіа він дав ось такий коментар: «Я не можу знати деталей життя всіх активістів, в тому числі і пані Наталії Мухи. З того, що я знаю – вона займає активну громадянську позицію у місті Миколаїв і з початку повномасштабного вторгнення налагодила волонтерську діяльність, в якій було залучено багато місцевих жителів. Тобто, її організації не є фейковими чи такими, що існують лише на папері. З того, що мені відомо, зараз вона особисто перевіряє інформацію, яку опублікувало ваше видання».

Якщо коротко, то це значить: «Я не знаю, чим займається моя родичка, і знати не хочу. Для мене вона чесна волонтерка і громадська діячка». Ще бракувало додати: «І взагалі я вам нічого не винен». Така реакція неправильна і може зашкодити репутації державного мужа, який очолює прикордонну область у часи війни. Ну але чого ще чекати від Козицького, якщо скандали навколо втікачів через «Шлях» тривають уже приблизно рік, а висновків і рішень у Львівській ОВА немає жодних. Та й справа краденої гуманітарки і складів у селі Убині досі залишається сюжетом серіалу «Таємні матеріали».

Інша, вже не така стримана, а навпаки кричуща реакція на згадане розслідування надійшла журналістам NGL media із середовища львівського бізнесмена Григорія Козловського. Його благодійний фонд «Рух у майбутнє» допоміг вивезти 23 військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Журналісти з’ясували їхні імена і поділилися списком з Олегом Шпуром, керівником фонду. Листування тривало кілька місяців. Фонд нічого не спростував, а коли вийшло розслідування, то Олег Шпур написав публічне звернення з вимогою до жургналістів впродовж трьох днів надати «офіційні документальні свідчення та докази», що підтверджують достовірність інформації, використаної у статті. Інакше підуть до суду.

Ось що кажуть журналісти: «Розуміючи, що фонд дійсно привозив гуманітарну допомогу, ми були зацікавлені, щоб розібратися в цій ситуації. Ми з ними листувалися до трьох місяців. Надсилали і списки тих осіб, і звернення до ЛОВА, які надходили від їхньої організації, які підтверджують надсилання запитів на доступ до системи "Шлях" на значно більшу кількість людей, ніж визнавала ця організація».

Редакція NGL Media теж публічно відповіла фонду Козловського, що із документами у них все гаразд, а благодійна організація мала досить часу на реакцію до виходу публікації. Після цього на редакційну скриньку видання прийшли анонімні вульгарні погрози про те, що журналістів знайдуть і так далі. Хоча, можливо, листи з погрозами не мають жодного стосунку до «Руху в майбутнє» і Григорія Козловського. Припустимо, що таке можливо.

Мабуть, у цій історії Григорія Козловського теж хтось підставив, адже він ніколи не погрожував людям через соцмережі, листи і дзвінки. І навіть такі дивні реакції автори розслідування коментують цілком спокійно: «Це абсолютно безграмотний лист, в якому викладені погрози журналістам нашої редакції. Як на мене, це беззмістовно, адже такі залякування ні до чого не призведуть».

Отож бачимо, що історія зі схемами виїзду за кордон підняла цілу хвилю реакцій і ситуацій, які можуть мати продовження. Ми будемо стежити за ними й надалі.