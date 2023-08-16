У середу, 16 серпня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про зниклу величезну партію гуманітарної допомоги прямо зі складу, який використовувала Львівська обласна військова адміністрація, і до чого тут щурі.

Навесні цього року на Львівщині відбувся гучний скандал із гуманітарною допомогою з-за кордону. В глухому селі з промовистою назвою Убині детективи Бюро економічної безпеки знайшли досі невідомий склад площею 1600 м², заповнений сотнями тонн необлікованої гуманітарки. Там були продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія та одяг. Для перевезення такого вантажу в Україну потрібно було б залучити шістдесят вантажівок. Досі це найбільша викрита партія прихованої від обліку гуманітарної допомоги, яку знайшли правоохоронці.

На ситуацію був змушений публічно відреагувати й голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він заявив таке: «Львівська ОВА максимально сприятиме у розслідуванні цієї справи. Таке безчинство в умовах війни можна порівняти із диверсією проти свого народу та країни. Винних слід притягнути до відповідальності й вони мають понести покарання якнайшвидше».

Які ж чудові та правильні слова! Однак далі заяв справа не пішла. Маємо звичний сценарій: минуло кілька місяців, причетних до диверсії не знайшли, справу спустили на гальмах, суд зняв арешт зі складів, а виявлену гуманітарку за клопотанням БЕБ і рішенням суду мали передати ЗСУ. Зрештою, передали далеко не все, а винні в цьому шкідники-гризуни. Я зараз не жартую.

Як заявив народний депутат Ярослав Железняк, у матеріалах про передачу ЗСУ товарів зі складу на Львівщині вказано, що 114 палет повністю знищили гризуни, а ще частина палет з медикаментами й засобами особистої гігієни пошкоджена шкідниками. Не відмовились львівські щури й від харчів. Не передавати ж тепер таке пошкоджене майно нашим військовим!

Дуже цікаво, що в рішенні суду, де йшлося про передачу арештованої гуманітарки Збройним силам, немає навіть згадки про знищення та псування майна якимись гризунами. Однак щурі дуже розумні й підступні істоти. Про це вам скаже будь-який фахівець із дератизації. Виглядає на те, що ці гризуни якось дізналися про рішення суду у Львові передати гуманітарну допомогу на користь ЗСУ, а тоді здійснили свою підлу диверсію. Щурів до відповідальності не притягнеш, тож кримінальне провадження перекваліфікували й направили до райвідділу Національної поліції, де його успішно з’їдять ті самі гризуни.

І якби цією неймовірною історією займалися лише органи влади й так звані правоохоронці, то ми б досі взагалі нічого не знали про деталі. На щастя, за розслідування взялися журналісти NGL.media. І нещодавно вони таки знайшли докази використання підпільного складу в Убинях Львівською ОВА. Виявилося, що із перших днів великої війни у Львівському палаці мистецтв розгорнули гуманітарний штаб допомоги переселенцям. Його очолив гендиректор цього палацу Юрій Візняк, а координувала роботу цього штабу саме Львівська ОВА.

Для сортування і зберігання великих об’ємів гуманітарної допомоги використовували різні склади на території області, зокрема і склад на околиці села Убині. У квітні 2022 року гуманітарний штаб передав на склад в Убині 15 палет з одягом. Отримувачем вантажу вказали Ярослава Максимовича, офіційного орендаря складів в Убинях. Цей чоловік підтвердив журналістам, що отримав на зберігання одяг від гуманітарного штабу. Інформацію також підтвердив і водій, який перевозив вантаж. Цікаво й те, що на складах могли зберігати не лише гуманітарну допомогу, а й товари військового призначення, виготовлені на замовлення Міноборони. На території складу знайшли етикетки та пакувальні листи, що стосувалися елементів військової форми, не призначеної для продажу.

Однак досі керівництво Львівської ОВА й обласної ради не визнавало, що вони таки користувалися таємничими складами в Убинях. Тепер уже гендиректор палацу мистецтв Юрій Візняк розповів журналістам, що пригадує випадок передачі на зберігання «10-15 палет зимового одягу», який надалі «десь взимку» передали на Херсон. Втім документів про цю допомогу він не надав. А його заступниця повідомила, що документи за той період не впорядкували. Вони десь лежать у коробках, але знайти їх дуже складно.

Проте журналістам NGL.media достеменно відомо, що документи існують. Питання в тому, чому Львівська ОВА ретельно приховує ці папери, а також інформацію, хто й коли забирав пакунки зі складу в селі Убині. Наших чиновників цілком влаштовують формулювання «невстановлена група осіб» та «товари невстановленого походження». А нам залишається повірити у версію, що у всьому винні щурі й, можливо, ще інопланетяни. Як казали в одному популярному серіалі: «Істина поза межами досяжного».