В Чернівецькій області водія міжнародних вантажних перевезень засудили за втручання в систему «Шлях». Чоловік допомагав організатору каналу незаконного переправляння вносити особисті дані чотирьох ухилянтів, щоб вони могли безперешкодно покинути України. Суд присудив буковинцю штраф, чоловік погодився сплатити його та передав частину грошової застави на ЗСУ.

Поліцейські встановили, що з липня 2022 року по березень 2023 року мешканець міста Сторожинець допоміг організатору незаконного переправляння ухилянтів за кордон. Він, на прохання останнього, надав доступ до єдиної системи «Шлях» та допоміг вносити особисті дані чоловіків призовного віку, які пізніше виїхали за межі України.

Під час досудового слідства обвинувачений розповів, що з організатором незаконної схеми познайомився в липні 2022 року. Буковинець виставив в мережі оголошення про продаж вантажного автомобіля Volkswagencrafter.

Через кілька днів до нього звернувся незнайомий чоловік і сказав, що шукає собі такий автомобіль. Вони домовилися зустрітися й оглянути транспорт. Під час особистої зустрічі покупець розповів, що його не так цікавить вантажівка, як те, що буковинець може допомогти йому в організації незаконного каналу переправлення ухилянтів за кордон.

«Невстановлений слідством чоловік розповів обвинуваченому, що вже підшукав чотирьох претендентів, які планують виїхати з України. Буковинець же володіє інформацією у сфері міжнародних вантажних перевезень та розуміє принципи роботи автоматизованої системи Державної служби України з безпеки на транспорті “Шлях”. Незнайомий чоловік попросив допомоги отримати ухилянтам ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень. Натомість пообіцяв швидко викупити вантажний автомобіль. Обвинувачений погодився на таку пропозицію, бо, за його словами, йому були необхідні гроші», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 12 жовтня.

5 серпня 2022 року обвинувачений на території Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області зустрівся з першим ухилянтом і перереєстрував право власності на вантажівку з себе на клієнта. 18 серпня 2022 організатор незаконного переправляння без відома обвинуваченого здійснив вхід до Електронного кабінету перевізника веб-порталу Державної служби України з безпеки на транспорті, створив заявку на перетин кордону і вніс до анкети особисті дані ухилянта, зазначивши його як водія міжнародних перевезень.

Того ж дня о 13:37 клієнт безперешкодно перетнув державний кордон через митний пункт пропуску «Порубне-Сірет» та досі не повернувся.

Подібні дії житель Сторожинця провів ще тричі. Три рази оформляв ухилянтів, як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Чоловіки виїжджали за кордон і не поверталися. Кожного разу обвинувачений зустрічався з ними в своєму магазині «Бундес» за адресою вул. Федьковича 29 в місті Сторожинець.

Таким чином, буковинець обвинувачується в тому, що за попередньою змовою з групою осіб в період часу з липня 2022 року по березень 2023 року сприяв в організації незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України. Зокрема надавав поради у сфері діяльності міжнародних вантажних перевезень, роботи автоматизованої системи «Шлях», передавав своє вантажне авто Volkswagencrafter для оформлення на підставних осіб, допомагав відкрити фізичних осіб-підприємців та отримувати електронні цифрові підписи, подавав заявки на отримання тимчасової ліцензії на право здійснення міжнародних вантажних перевезень.

В судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав, і разом із захисником та прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури уклав угоду про визнання винуватості.

Глибоцький районний суд присудив чоловіку штраф в розмірі 102 тис. гривень. Окрім того, обвинувачений добровільно перерахував частину застави запобіжного заходу, а саме 50 тис. гривень, на потреби ЗСУ.