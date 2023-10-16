З одного клієнта організатор отримував 3500 доларів США

На Буковині працівники СБУ викрили чоловіка, який організував нову схему незаконного переправляння ухилянтів за кордон. Буковинець зареєстрував в Telegram анонімний акаунт і за допомогою нього підшуковував клієнтів. Коли пересвідчувався, що чоловіки дійсно планують виїхати за кордон, особисто зустрічався з ними. З одного клієнта організатор отримував 3500 доларів США.

Незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку організував 22-річний мешканець Чернівців, повідомили ZAXID.NET в управлінні СБУ Буковини. Правоохоронці з’ясували, щоб приховати свою незаконну діяльність, буковинець зареєстрував у месенджері Telegram анонімний акаунт. З нього переписувався з клієнтами. Коли пересвідчувався, що дійсні клієнти, а не підіслані правоохоронцями чоловіки, тоді вже зустрічався особисто.

«Зловмисник на власному автомобілі перевозив ухилянтів ближче до держкордону. Там він його залишав, вручивши карту місцевості і попередньо обговоривши варіанти напрямків руху до місця незаконного перетину. Далі організатор каналу дистанційно скеровував клієнта, надсилаючи йому в месенджер координати наступних точок, до яких той мав рухатися», – повідомили в СБУ Буковини в понеділок, 16 жовтня.

Коштувала така послуга 3500 доларів США і сплачувати ці гроші клієнти повинні були трьома траншами: аванс – на банківську картку, основну частину – готівкою безпосередньо перед перетином кордону, і залишок – після успішного завершення операції на рахунок організатора.

Працівники СБУ затримали організатора незаконного переправляння ухилянтів поблизу його помешкання в Чернівцях. Під час обшуків в житлі буковинця правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності. Наразі 22-річному жителю Чернівці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Триває розслідування для встановлення всіх обставин і причетних до злочину осіб.

Організатору загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.