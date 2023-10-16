На Буковині батька трьох неповнолітніх дітей засудили до умовного покарання за ухилення від служби у війську. Суддя Заставнівського районного суду Ярослав Стрілець зазначив, що чоловік був визнаний придатним до служби, але умисно ухилявся від бойової повістки, не маючи права на відстрочку. Те, що буковинець багатодітний батько, не повпливало на рішення суду.

Під час судового засідання встановили, що житель Чернівецької області 11 травня цього року пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до військової служби, і того ж дня обвинувачений прибув до місцевого територіального центру комплектування, де працівники військкомату вручили чоловіку повістку. У документі зазначили, що він зобов’язаний прибути до центру о 9:00 16 травня для зарахування його в команду та відправлення в навчальний центр ЗСУ.

Хоча в судовому рішенні зазначено, що чоловік має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, суддя вирішив, що обвинувачений не мав права на відстрочку, а тому умисно ухилився від служби в армії. Однак згідно з законодавством, громадяни, які мають троє і більше дітей, які не досягли повноліття, тимчасового звільняються від мобілізації.

Юристи роз’яснили ZAXID.NET, що відповідальність за ухилення від військової служби в такому випадку може наступити тоді, коли чоловік на момент проходження лікарської комісії та отримання повістки не мав ще трьох дітей. А за період 5 місяців його дружина народила третю дитину, і вже під час судового засідання він був визнаний багатодітним батьком.

«Між прокурором та обвинуваченим за участю адвоката 31 липня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості. Чоловік визнав обвинувачення в обсязі підозри. Суд призначив йому покарання у вигляді три роки позбавлення волі», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 2 жовтня.

Однак під час розгляду справи суддя Ярослав Стрілець врахував, що чоловік щиро розкаявся і раніше не був судимий, тому звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.

Зокрема буковинцю призначили періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати за межі України. На вирок суду можна подати апеляцію протягом 30 діб з моменту його проголошення.