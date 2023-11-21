Операція тривала шість годин

У центрі онкології львівської лікарні св. Пантелеймона дві команди хірургів прооперували 60-річну львів’янку, у якої під час планового обстеження виявили пухлину підшлункової залози. Їй провели операцію Віппла, яка вважається однією з найскладніших у хірургії органів черевної порожнини. Оперативне втручання тривало шість годин.

Львів’янка Марія стежила за станом здоров’я, регулярно проходила обстеження, бо у її родині були випадки онкології. Цієї весни жінка прийшла на планове УЗД, бо лікарі підозрювали у неї каміння в нирках. Натомість у неї виявили пухлину підшлункової залози. Обстеження на КТ підтвердило діагноз – у жінки була пухлина головки підшлункової залози розміром 3х4 см, повідомили в лікарні.

Після п’яти курсів хіміотерапії хірурги провели пацієнтці радикальне втручання – операцію Віппла. Працювали дві команди фахівців – хірурги і судинні хірурги. Операція тривала шість годин.

«Спершу хірурги виконали панкреатодуоденальну резекцію – видалили частину підшлункової залози, частину шлунка, жовчного міхура та дванадцятипалої кишки. А тоді видалили уражену частину портальної та мезентерійної вени, через яку проходить венозна кров до печінки, встановивши натомість штучний протез, завдовжки 6 см», – кажуть у лікарні.

Операція минула успішно, вже на шосту добу жінка поїхала додому, хоч лікування на цьому не завершилося. На жінку ще чекає курс хіміотерапії та тривала реабілітація.

Лікарі кажуть, що рак підшлункової залози є одним із п’яти найпоширеніших онкологічних недуг в Україні. У 95% пацієнтів хвороба протікає безсимптомно, тож захворювання часто виявляють пізно, коли пухлина метастазувала та операція уже не ефективна. Тому медики радять періодично проходити планові медичні обстеження, під час яких можна виявити новоутворення на ранній стадії, коли ще людині можна допомогти.