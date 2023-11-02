Жінка вже поїхала до Черкас і у неї вперше за шість років з'явився апетит

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 31-річну мешканку Черкас, яка шість років не могла їсти: у неї відразу починалася блювота. Роками лікарі не могли поставити їй правильного діагнозу та відсилали до психіатра.

31-річна Любов Прокопенко родом Черкас. Шість останніх років вона намагалася з'ясувати, яка у неї хвороба: після прийому їжі у неї виникала блювота. Обстеження, які вона проходила, не давали результату – тамтешні лікарі не могли поставити діагноз. Жінку скеровували до психіатрів, мовляв, вона собі щось надумала.

«Три роки тому медики нарешті з’ясували, що у жінки ахалазія стравоходу – розлад моторики стравоходу, для якого характерна втрата перистальтики і неспроможність нижнього стравохідного сфінктера повністю розслаблятися у відповідь на ковтання. Та оперувати не зважувалися», – повідомили в лікарні.

Останній рік був найважчим, жінка втратила 10 кг. Жінка почала шукати хірургів по всій Україні і так потрапила до Львова, в Центр хірургії лікарні св. Пантелеймона.

Після ретельних обстежень діагноз – ахалазія стравоходу – підтвердили. Стравохідний сфінктер у неї замикався та не розтискався. Стравохід розширився до 6 см, а місце звуження – сфінктер – був 4 мм. Це критично вузький отвір, і через нього їжа не могла потрапити у шлунок.

За словами хірурга Андрія Стасишина, єдиної причини, яка зумовлює розвиток ахалазії стравоходу, нема. Такі анатомічні зміни можуть відбутись як в результаті порушення роботи нервових клітин стравоходу, так і через генетичну схильність, ускладнення інших захворювань.

Допомогти жінці могла лише операція. Оперативне втручання провели міні-інвазивно. Технічно така операція є складною та ювелірною. Під час втручання хірурги розсікли м'язи, які затиснули отвір між стравоходом і шлунком, та сформували манжету, аби вміст стравоходу міг вільно проходити до шлунка та не повертався назад.

Операція тривала годину. І вже на третій день після оперативного втручання пацієнтка поїхала додому. Вона не лише почала спокійно їсти, а у неї нарешті з’явився апетит.