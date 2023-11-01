Зараз маленька львів'янка почувається добре

У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги врятували немовля, в якого вроджена аномалія спровокувала кишкову непрохідність і важкий крововилив у мозок. Оперувати маля довелося на другий день життя. Дівчинка перенесла вже дві операції. Попереду на неї чекає ще одна, завершальна.

Даринка – друга дитина в родині львів’ян. Народилася у пологовому відділенні лікарні св. Миколая. Пологи, за словами мами, пройшли нормально, не було жодних ускладнень. Що з донькою щось не так, вона помітила наступного дня: дитина зригувала молоко, живіт щоразу здувало. Під час обстеження у неї виявили кишкову непрохідність, спровоковану хворобою Гіршпрунга.

«Це вада кишково-шлункового тракту, що трапляється в 1 з 5000 новонароджених діток. При такій патології частина товстої кишки не має нервових закінчень. Тому м’язи в цій ділянці напружуються, а сама кишка звужується», –кажуть у лікарні.

Інколи у дітей з такою патологією здорова частина кишківника починає працювати значно інтенсивніше. Так розвивається кишкова непрохідність, як у випадку Даринки. Стан дівчинки погіршувався, тож хірургам довелося її проперувати на другий день після появи на світ. Їй вивели стому, проте невдовзі у неї стався крововилив у мозок. За словами лікарів, якщо розвивається важке локальне захворювання, в мозку дитини на рівні шлуночків відбуваються зміни у нервових зв’язках, що спричиняє крововилив.

Даринка зі своїми рятівниками (зліва направо): дитячий хірург Назар Будай, дитячий хірург, заступник медичного директора з хірургічної роботи Андрій Дворакевич і дитячий хірург, завідувач відділення хірургії Олександр Калінчук

«Вранці нам подзвонили і повідомили, що донька у критичному стані. Шансів вижити мало. Та донька, на щастя, вибралася з цього стану», – повідомила мати дівчинки.

Дитина провела в лікарні майже місяць. Спершу її виходжували спеціалісти відділення реанімації новонароджених, а згодом – патології новонароджених. А коли дитина почала самостійно їсти, її на чотири місяці відпустили додому. За цей час вона мала зміцніти, набрати вагу. Тоді спеціалісти Центру хірургії проведи другу операцію: через пряму кишку видалили частину непрохідної кишки.

Зараз Даринка почувається добре. Вона повернулася додому та продовжує відновлюватись. У неї, за словами лікарів, відновилися неврологічні функції. Через місяць на неї чекає ще одна завершальна операція – лікарі заберуть стому.