Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький стверджує, що таку обіцянку він дав польським перевізникам

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава планує вимагати від Європейського союзу повернення системи дозволів для українських перевізників, які прибувають до країни. Про це повідомляє WNP.pl.

«Ми дуже жорстко і однозначно вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія, і сьогодні перевізники блокують кордон», – заявив Моравецький.

Він додав, що такі зміни регулюватимуть транспортний ринок «справедливим та рівноцінним чином».

Варто зауважити, що ще минулого року, після того, як російські окупанти вторглися в Україну, Євросоюз запровадив транспортне безвіз для нашої країни. Він передбачав, що українські перевізники не повинні отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

23 листопада польські аграрії долучилися до протесту і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

Станом на ранок 4 грудня у чергах на перетин кордону з Польщі в Україну очікували 2500 вантажівок. Блокування триває. Того ж дня з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн) через пункт «Угринів – Долгобичув».