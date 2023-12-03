Заблокований на кордоні у Польщі катер виробництва SAFE Boats International

На польсько-українському кордоні протестувальники заблокували перевезення нового патрульного катера для України. Про це 2 грудня повідомив експерт з управління міграцією та кордонами з ГО «Європа без бар'єрів» Павло Кравчук.

За його словами, перевезення яхти заблокували протестувальники з антиукраїнської партії «Конфедерація», які заявили, що це «дорога яхта оформлена як гуманітарна допомога», хоча на чохлі нанесений логотип компанії-виробника, у каталозі продуктів якої відсутні будь-які човни цивільного призначення. Натомість там зазначено, що сфера діяльності компанії – це забезпечення потреб рятувальників, поліцейських, військових та прикордонників.

Американська компанія-виробник SAFE Boats International підтвердила Кравчуку, що це човен її виробництва і наголосила, що він не призначений для використання як приватна яхта.

«SAFE Boats International надала … патрульні човни типу Walk Around Cabin для України. Це частина програми допомоги від уряду США. Надані SAFE Boats судна призначені для використання як урядові патрульні судна і не призначені для використання як приватні яхти», – заявили в компанії.

В результаті, протестувальники відправили важливий вантаж військового призначення в кінець черги. Міноборони України наразі не коментувало цю ситуацію.

До слова, Володимиро Зеленський у листопаді заявляв, що Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору у Чорному морі. Таким чином планують забезпечити безпеку для цивільних суден із зерном.