Польські протестувальники заблокували доставку патрульного катера для ЗСУ
Протестувальники відправили катер в кінець черги на кордоні, заявивши, що це нібито «дорога яхта оформлена, як гуманітарна допомога»
На польсько-українському кордоні протестувальники заблокували перевезення нового патрульного катера для України. Про це 2 грудня повідомив експерт з управління міграцією та кордонами з ГО «Європа без бар'єрів» Павло Кравчук.
За його словами, перевезення яхти заблокували протестувальники з антиукраїнської партії «Конфедерація», які заявили, що це «дорога яхта оформлена як гуманітарна допомога», хоча на чохлі нанесений логотип компанії-виробника, у каталозі продуктів якої відсутні будь-які човни цивільного призначення. Натомість там зазначено, що сфера діяльності компанії – це забезпечення потреб рятувальників, поліцейських, військових та прикордонників.
Американська компанія-виробник SAFE Boats International підтвердила Кравчуку, що це човен її виробництва і наголосила, що він не призначений для використання як приватна яхта.
«SAFE Boats International надала … патрульні човни типу Walk Around Cabin для України. Це частина програми допомоги від уряду США. Надані SAFE Boats судна призначені для використання як урядові патрульні судна і не призначені для використання як приватні яхти», – заявили в компанії.
В результаті, протестувальники відправили важливий вантаж військового призначення в кінець черги. Міноборони України наразі не коментувало цю ситуацію.
До слова, Володимиро Зеленський у листопаді заявляв, що Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору у Чорному морі. Таким чином планують забезпечити безпеку для цивільних суден із зерном.