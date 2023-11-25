Україна конвоюватиме зерновий коридор у Чорному морі

Україна отримає військові катери для конвоювання зернового коридору у Чорному морі. Таким чином планують забезпечити безпеку для цивільних суден із зерном. Про це розповів Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine у Києві, повідомило видання «Українська правда» у суботу, 25 листопада.

«Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього», – заявив Володимир Зеленський.

Також президент України повідомив, що є домовленості щодо додаткових систем ППО для Одеського регіону.

«Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи 17 липня 2023 року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.

10 жовтня 2023 року Володимир Зеленський анонсував створення нового зернового коридору через Молдову й Румунію.