Україна та Латвія випробували новий зерновий коридор, який дозволяє транспортувати українське зерно до портів країн Балтії за допомогою залізниці, повідомив у суботу, 21 жовтня, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у порту латвійської столиці Риги було розвантажено перший тестовий потяг з 1423 тоннами ріпаку, який було доставлено з України до Каунаського інтермодального залізничного терміналу в Литві, а потім перевезено на платформах LDZ CARGO до латвійської столиці. Гетманцев зазначив, що перед цим було проведено підготовку декількох терміналів у Ризькому порту, щоб вони могли приймати та обробляти контейнери з українським зерном.

За словами Гетманцева, на всю операцію від відправлення з України до розвантаження у Rīgas Universālais Termināls було витрачено 17 днів, і, як стверджує нардеп, латвійські партнери оцінили її як вдалу й таку, що дає нові можливості для розширення відправлення українського зерна на експорт в інші країни.

Нагадаємо, що Україна продовжує шукати нові шляхи експорту зерна після зупинення зернової угоди, а також на тлі обмежень з боку Польщі, Словаччини й Угорщини.