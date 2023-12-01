Для зменшення навантаження вантажівок на КПП залучать систему «єЧерга»

Україна спільно з Польщею продовжують напрацьовувати заходи для розблокування кордону, який перекрили на початку листопада польські страйкарі. Зокрема, у п’ятницю, 1 грудня, міністерства інфраструктури країн домовилися про низку заходів для полегшення пропускної здатності українсько-польських КПП, повідомили у прес-службі Мінінфраструктури України.

Кроки для вирішення польської блокади на кордоні обговорили та затвердили у Варшаві під час зустрічі заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача та держсекретаря польського Мінінфраструктури Рафала Вебера. Представники країн домовилися про:

Відкриття КПП «Угринів – Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок. Цей захід покликаний збільшити пропускну спроможність кордону та зменшити навантаження на інші пункти пропуску.

Створення в системі «єЧерга» окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Краківець – Корчова». На цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту на українській та польській частинах КПП.

Запуск пілотного проекту з реєстрацією в «єЧерзі» перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на місяць.

«Питання скасування чи змін до “транспортного безвізу” не обговорювалось та не було на порядку денному», – повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

У міністерстві зазначили, що польські протестувальники вимагають залишити КПП «Угринів – Долгобичув» тільки для транспорту та реєстрації Євросоюзу. У прес-службі Мінінфраструктури підкреслили, що така позиція є неприйнятною для України та ЄС, оскільки це є дискримінаційною нормою щодо інших країн.

Наразі триває напрацювання стратегічних рішень щодо розблокування кордону та врегулювання вантажних черг на українсько-польських КПП. Окрім того, міністерства працюють над планом дій щодо розбудови пунктів пропуску між Україною та Польщею.

Нагадаємо, 1 грудня українські водії на кордоні з Польщею оголосили про голодування на знак протесту щодо блокування кордонів польськими перевізниками. Українські водії, які заблоковані на польському кордоні, вийшли до польських страйкарів на перемовини, але їх не пропустила поліція. Водії вимагають збільшити кількість пропуску вантажівок на годину – до 14.