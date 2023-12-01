Українські водії вантажівок оголосили голодування

Водії, які очікують на перетин кордону в пункті пропуску «Краківець-Корчова» оголосили з п’ятниці, 1 грудня, голодування. Голодування тривало кілька годин та стало найкоротшим в історії. Про це повідомляє «Суспільне Львів».

Українські водії, заблоковані на польському кордоні, вийшли до польських страйкарів на перемовини, але їх не пропустила поліція. Водії вимагають збільшити кількість пропуску вантажівок на годину до 14.

«Ми хотіли взяти участь у мирній акції – переговорах з мітингувальниками. Нас заблокувала поліція. Близько 250 людей з однієї сторони. Нам не дали дійти до протестувальників. Польська поліція дала добро поїхати трьом чоловікам, волонтеру, наші вимоги вислухали, але ніхто їх не прийняв. Ми оголошуємо голодування, але зараз ще чекаємо на зустріч з консулом», – цитує «Суспільне Львів» одного із водіїв.

Читайте також: Хто стоїть за блокадою кордону

Українські водії наголошують, що на кордоні заблоковані далекобійники, які транспортують вогненебезпечний вантаж. Зокрема у чергах перебувають водії бензовозів та рефрижераторів. Понад 200 українських водіїв зараз перебувають на польовій дорозі. До них має приїхати консул з Любліна.

Як повідомила «Суспільному Львів» речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська, станом на 15:00 у трьох пунктах пропуску, що межують з Львівщиною, у черзі перебуває 1750 вантажівок.

О 18:00 сторони домовилися про збільшення кількості вантажівок, які пропускають кордоном, до семи на годину. Гуманітарні та військові вантажі будуть рухатися поза чергою, повідомили кореспонденти «Суспільного». Українські перевізники припинили голодування, яке тривало всього кілька годин. Відтак, воно стало найкоротшим голодуванням в історії.

Нагадаємо, польські перевізники страйкують з 6 листопада 2023 року. Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях».