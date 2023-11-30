Словацькі перевізники знову блокуватимуть КПП «Вишнє Нємецьке - Ужгород»

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив, що з п’ятниці, 1 грудня, знову заблокує пункт пропуску «Вишнє Нємецьке - Ужгород». Про це йдеться у прес-релізі UNAS.

Блокування пункту пропуску розпочнеться о 15:00 за словацьким часом та триватиме «до подальшого повідомлення». Таке рішення перевізники Словаччини ухвалили після переговорів із міністерством транспорту країни.

«Мета протесту – приєднатися перевізників з Польщі, які майже 4 тижні блокують свої пункти пропуску. Ми не можемо залишати їх наодинці у боротьбі», – йдеться у повідомленні.

Союз автомобільних перевізників Словаччини запевнив, що обмеження не стосуватимуться автомобілів з гуманітарною та військовою допомогою, швидкопсувних вантажів, паливно-мастильних матеріалів, живих тваринн. Всі інші комерційні вантажі пропускатимуть у кількості 5 авто на годину на виїзд зі Словаччини (в'їзд в Україну).

Нагадаємо, 16 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокував кордон з Україною зі словацького боку. Таким чином союз далекобійників висловлював підтримку польським перевізникам. Акція протесту тривала одну годину, до 14:00.

21 листопада словацькі перевізники вдруге заблокували пункт пропуску «Вишнє Нємецьке», але згодом КПП відновило роботу.

Польські перевізники страйкують з 6 листопада 2023 року. Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях»

29 листопада голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Польщі Вальдемар Ящур заявив, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але не будуть поширювати його на ще два – в Нижанковичах і Зосіні.