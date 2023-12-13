Польські страйкарі хочуть знову заблокувати «Дорогуськ-Ягодин»

Війт польської ґміни Дорогуськ Войцех Сава відмовив страйкарям в організації повторного протесту на дорозі перед кордоном з Україною. Черговий страйк мав розпочатись 18 грудня. Про це у середу, 13 грудня, повідомило польське радіо RMF24.

Польські страйкарі подали заявку на отримання дозволу на нову акцію протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», який розблокували для руху вантажівок у понеділок, 11 грудня. Повторна блокада мала розпочатись у наступний понеділок, 18 грудня. Втім, міський голова Дорогуська відмовив протестувальникам.

Перевізники оголосили, що подадуть скаргу до суду, а завтра, 14 грудня, подадуть нові заявки на проведення акцій протесту в кількох місцях.

Міський голова Дорогуська Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту, послався на законодавчу передумову – загрозу майну у значних розмірах. Йдеться, зокрема, про фінансові втрати для підприємців.

«Протест вдарив не лише по водіях. Втрачають підприємці, робітники, інші соціальні групи, які залишилися без роботи – це переважає», – сказав Войцех Сава.

Протестувальники залишили дорогу і розблокували рух. Вони мають сім днів, щоб оскаржити рішення війта.

Нагадаємо, у пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» почали пропускати українські вантажівки у понеділок, 11 грудня. Розблокуванню пункту пропуску передувала рішення війта ґміни Дорогуськ Войцеха Сави про припинення протесту.

До слова, Дональд Туск, якого у понеділок, 11 грудня, обрали новим прем’єр-міністром Польщі заявив, що його уряд знає, як розблокувати кордон з Україною і зробить це дуже швидко.