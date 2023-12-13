Війт Дорогуська не дозволив страйкарям повторно заблокувати пункт пропуску
Польські страйкарі заявили, що подадуть скаргу до суду
Війт польської ґміни Дорогуськ Войцех Сава відмовив страйкарям в організації повторного протесту на дорозі перед кордоном з Україною. Черговий страйк мав розпочатись 18 грудня. Про це у середу, 13 грудня, повідомило польське радіо RMF24.
Польські страйкарі подали заявку на отримання дозволу на нову акцію протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», який розблокували для руху вантажівок у понеділок, 11 грудня. Повторна блокада мала розпочатись у наступний понеділок, 18 грудня. Втім, міський голова Дорогуська відмовив протестувальникам.
Перевізники оголосили, що подадуть скаргу до суду, а завтра, 14 грудня, подадуть нові заявки на проведення акцій протесту в кількох місцях.
Міський голова Дорогуська Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту, послався на законодавчу передумову – загрозу майну у значних розмірах. Йдеться, зокрема, про фінансові втрати для підприємців.
«Протест вдарив не лише по водіях. Втрачають підприємці, робітники, інші соціальні групи, які залишилися без роботи – це переважає», – сказав Войцех Сава.
Протестувальники залишили дорогу і розблокували рух. Вони мають сім днів, щоб оскаржити рішення війта.
Нагадаємо, у пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» почали пропускати українські вантажівки у понеділок, 11 грудня. Розблокуванню пункту пропуску передувала рішення війта ґміни Дорогуськ Войцеха Сави про припинення протесту.
До слова, Дональд Туск, якого у понеділок, 11 грудня, обрали новим прем’єр-міністром Польщі заявив, що його уряд знає, як розблокувати кордон з Україною і зробить це дуже швидко.