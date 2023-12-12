Черга вантажівок перед пунктом пропуску «Медика-Шегині»

Дональд Туск, якого у понеділок, 11 грудня, обрали новим прем’єр-міністром Польщі заявив, що його уряд знає, як розблокувати кордон з Україною і зробить це дуже швидко. Під час промови у Сеймі 12 грудня Дональд Туск звернувся до депутатів партії PiS, яка мала більшість у парламенті минулого скликання.

Туск розкритикував попередніх парламентарів за те, що вони самоусунулися від розв’язання проблеми з блокуванням кордону.

«Я дивлюся на вас і не можу зрозуміти, як ви могли повністю відмовитися від своїх дій як держава під час протесту на польсько-українському кордоні. Ви повністю самоусунулись. Але ж це і є суттю роботи держави. Контролювати кордон і дбати про інтереси власних підприємців. А ви не змогли подбати про інтереси польських водіїв і відмовилися від охорони кордону з Україною, під час війни», – обурився він.

За словами Дональда Туска міністри нового уряду, ще до їх призначення на посади, разом ним шукали вирішення проблеми на польсько-українському кордоні.

«Це такий символічний момент. Тому я хочу вам сказати, що не в межах "100 конкретних справ" чи Коаліційної угоди від 15 жовтня, а зі звичайної порядності, майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною годинами, пів ночі, шукали шляхи якнайшвидшого вирішення проблеми на польсько-українському кордоні. Ми шукали і знайшли способи якнайшвидше задовольнити потреби польських водіїв і водночас негайно розблокувати кордон воюючої України, яка чекає на вантажі», – оголосив він, але не повідомив подробиць цих рішень.

Нагадаємо, 6 листопада польські страйкарі розпочали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях».

До слова, у понеділок, 11 грудня, Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження блокування пункту пропуску «Вишнє Нємецьке - Ужгород», що на кордоні з Україною.

У понеділок, 11 грудня, польські страйкарі розблокували пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин». Увечері страйкарі під керівництвом голови осередку ультраправої партії «Конфедерація» та організатора протестів на кордоні Рафала Меклера повторно намагалися заблокувати кордон на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Протестувальники перекрили дорогу вантажівкою, на що відреагували польські правоохоронці.