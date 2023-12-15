Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є найбільшим на українсько-польському кордоні

Суд у Польщі скасував рішення мера гміни Дорогуськ Войцеха Савви, яке забороняло перевізникам страйкувати на кордоні з Україною. Наразі перевізники збираються знову заблокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Про це у п’ятницю, 15 грудня, повідомляє RFM.

Пункт пропуску було розблоковано рішенням місцевої влади з 11 грудня. 13 грудня перевізники подали запит на новий дозвіл на акцію протесту та отримали відмову. Чи може бути оскаржене нинішнє рішення суду про скасування такого рішення, поки не повідомляється.

Польський політик з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер, який представляє перевізників, оголосив про відновлення блокади кордону.

«Вони скасували рішення мера гміни Дорогуськ. Ми повертаємось на кордон!», – написав Меклер на своїй сторінці у X (колишній Twitter) та опублікував фото із суду.

Są uchylił decyzję wójta gm. Dorohusk.

Wracamy na granice! pic.twitter.com/j9SYHWfAaG — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 15, 2023

Зауважимо, що пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є найбільшим на українсько-польському кордоні. За нормальних умов, без блокади, за день через нього проїжджає близько 40% усього вантажного транспортного потоку між Україною та Польщею.