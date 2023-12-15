Суд дозволив польським перевізникам знову заблокувати пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин»
Страйкарі збираються знову заблокувати рух вантажівок через найбільший КПП між Польщею та Україною
Суд у Польщі скасував рішення мера гміни Дорогуськ Войцеха Савви, яке забороняло перевізникам страйкувати на кордоні з Україною. Наразі перевізники збираються знову заблокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Про це у п’ятницю, 15 грудня, повідомляє RFM.
Пункт пропуску було розблоковано рішенням місцевої влади з 11 грудня. 13 грудня перевізники подали запит на новий дозвіл на акцію протесту та отримали відмову. Чи може бути оскаржене нинішнє рішення суду про скасування такого рішення, поки не повідомляється.
Польський політик з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер, який представляє перевізників, оголосив про відновлення блокади кордону.
«Вони скасували рішення мера гміни Дорогуськ. Ми повертаємось на кордон!», – написав Меклер на своїй сторінці у X (колишній Twitter) та опублікував фото із суду.
Są uchylił decyzję wójta gm. Dorohusk.— Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 15, 2023
Wracamy na granice! pic.twitter.com/j9SYHWfAaG
Зауважимо, що пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є найбільшим на українсько-польському кордоні. За нормальних умов, без блокади, за день через нього проїжджає близько 40% усього вантажного транспортного потоку між Україною та Польщею.