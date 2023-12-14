Вантажівки, які стоять на пункті пропуску у Дорогуську

Антиукраїнська партія «Конфедерація» надіслала до муніципалітету польської ґміни Дорогуськ десятки звернень з вимогою дозволити протест перевізників у різних місцях біля кордону, приблизно на відстані 300 метрів. Мітингарі хочуть скасувати рішення ґміни, яка 11 грудня заборонила перекривати кордон біля пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Представник «Конфедерації» та лідер протестувальників Рафал Меклер заявив, що відстоюватиме право на перекриття кордону у суді й сподівається знайти лояльних суддів.

«Відомо, що всі ці заяви голова ґміни відхилить, тому кожну з них протягом 24 годин розглядатимуть судді, які будуть визначатися жеребкуванням. Статистика та теорія ймовірності на нашому боці – якщо купимо 10 квитків, один з них, ймовірно, випаде», – цитує RMF FM Рафала Меклера, який сподівається знайти лояльних суддів.

Організатор протестів додає, що під'їзні дороги до кордону у ґміні Дорогуська мають вагові обмеження, тому протестувальники використовуватимуть усі можливості для блокування руху вантажівок.

На своїй сторінці у Facebook Рафал Меклер 13 грудня розповідав, що окружний суд у Любліні кілька днів розглядатиме заяву мітингарів про скасування рішення ґміни Дорогуська про розпуск протесту. Слухання призначили на кінець тижня.

«Якщо не буде системного переслідування і впливу на судові рішення, то ми маємо найближчим часом повернутися на кордон. Схрестіть пальці», – написав Рафал Меклер.

Нагадаємо, що «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту» блокує пункти пропуску з 6 листопада. З 11 грудня запрацював пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин, але черга вантажівок збільшується, оскільки водії намагаються скористатися переїздом. RMF FM повідомляє, що вранці 13 грудня у Дорогуську було приблизно 700 вантажівок, а 14 грудня – 1300. Вночі польсько-український кордон перетнули 325 вантажівок. Це свідчить, що пункт пропуску у Дорогуську повноцінно працює.

Наразі перевізники протестують у Гребенному та Корчовій. Нагадаємо, що головною вимогою «Комітету» є скасувати транспортний безвіз для українських перевізників, оскільки ті конкурують з поляками.