Вантажівка нібито зламалася, перекривши дорогу через «образи українських водіїв»

Увечері понеділка, 11 грудня, польські страйкарі під керівництвом голови осередку ультраправої партії «Конфедерація» та організатора протестів на кордоні Рафала Меклера повторно намагалися заблокувати кордон на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Протестувальники перекрили дорогу вантажівкою, на що відреагували польські правоохоронці.

Польські далекобійники, які перекривали кордон з Україною з початку листопада, не погодилися із розблокуванням КПП «Дорогуськ – Ягодин» та спробували знову перекрити дорогу українським вантажівкам, повідомив Рафал Меклер. На місце події прибули польські поліцейські, які виставили кордон із щитів у відповідь на дії протестувальників.

На відео та світлинах, оприлюднених Меклером, видно, що польські страйкарі перекрили дорогу однією фурою та намагалися закрити проїзд, стоячи на пішохідному переході.

«Як бачимо, машина погано відреагувала на образи українських водіїв. Злопам’ятність неживих предметів», — заявив Меклер, натякаючи, що машина нібито зламалася.

На відео видно, що польські правоохоронці намагаються вгамувати протестувальників та деблокувати прохід.

У коментарі «Українській правді» речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що о 20:00 з боку польського кордону справді перебувала вантажівка. Чи залишається вантажівка на дорозі поблизу КПП, наразі невідомо, проте, за даними ДПСУ, завантаженість пункту пропуску є низькою. Поки що заблокованими залишаються пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська» та «Корчова – Краківець».

Нагадаємо, о 14:00 11 грудня війт ґміни Дорогуськ Войцех Сава відкликав дозвіл на проведення мітингу на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною. Після цього перевізники розблокували пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин». Лідер блокади, представник антиукраїнської партії «Конфедерація» Рафал Меклер заявив, що подасть нову заявку на перекриття дороги до кордону.

У Державній прикордонній службі зазначили, що до блокади у цьому пропускному пункті кордон перетинало 1200-1300 вантажівок на добу, а під час акції протест – 100-130 вантажних автомобілів, на виїзд – близько 30. За словами Андрія Демченка, наразі прикордонники спостерігають збільшення потоку вантажних автомобілів, втім точну кількість наразі назвати складно.