Денис Шмигаль розповів про плани відкрити нові й модернізувати наявні пункти пропуску на кордонах із країнами ЄС

На кордонах України з країнами Європейського Союзу відкриють ще дев’ять пунктів пропуску, а 13 наявних – модернізують, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 22 серпня.

За його словами, наразі на кордоні з ЄС працює 21 автомобільний пункт пропуску, три з яких відкрили під час повномасштабної війни. Як наголосив голова уряду, наразі планується створити ще дев’ять пунктів пропуску, а 13 – модернізувати.

«Найбільше робіт плануємо провести на кордоні з Польщею. Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів», – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Крім того, він нагадав, що минулого тижня під час візиту урядової делегації до Бухареста Україна й Румунія домовилися про спільний розвиток під’їзних шляхів та залізничної інфраструктури, а також про спрощення прикордонного контролю.

«Румунський напрямок є ключовим для українського експорту. Тому під час переговорів у Бухаресті задекларували посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту. Є домовленості про перевантаження української продукції в морських та річкових портах Румунії та про співробітництво в Дунайських портах», – сказав прем’єр-міністр.

За його словами, ще одним завданням розвитку прикордонної інфраструктури є спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Тобто, як пояснив Шмигаль, буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Пілотний проект такого спільного контролю реалізують на польсько-українському кордоні, але під час візиту до Бухареста Україна зробила відповідну пропозицію і румунській стороні.