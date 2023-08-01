Користуватися модулями можна безкоштовно

На Львівщині біля пункту пропуску «Шегині – Медика» запрацювали санітарно-сервісні приміщення. Там для подорожуючих облаштувати туалети, кімнату матері і дитини, а також душову. Такі ж модулі встановили поблизу інших пунктів пропуску, розташованих на території Львівської області. Йдеться про «Раву-Руську – Гребенне», «Грушів – Будомєж», «Угринів – Долгобичув», «Краківець – Корчову». Про це у вівторок, 1 серпня, повідомили у Львівській обласній раді.

Облаштувати санітарно-сервісні приміщення вирішили, щоб забезпечити належні умови очікування в черзі для людей, які перетинають українсько-польський кордон. Зазначимо, цього року через відсутність авіасполучення українці можуть виїжджати з країни лише автомобілями, автобусами і потягами, через це на пунктах пропуску збільшився пасажиропотік, відповідно утворюються черги.

«Встановлення модулів – це ініціатива комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ще з 2021 року. У модулях облаштовано санвузол, зокрема і для людей з інвалідністю, кімната матері і дитини, душова, щоб люди могли з гідністю перетинати державний кордон. Наше завдання, щоб все працювало якісно і зручно. Користуватися модулями можна безкоштовно», – розповіла голова комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Наталія Галецька.

Виготовлення та встановлення семи модулів профінансували з обласного бюджету у межах Регіональної програми з міжнародного та транскордонного співробітництва, європейської інтеграції. Вартість – 12 млн грн.

«Ми – Європа, тому повинні показувати правильний приклад, щоб українці й наші гості мали комфортні умови перебування на кордоні. Важливо, що модулі – інклюзивні, адже зараз чимало людей із проблемами зі здоров’ям перетинають кордон. Будемо ініціювати, щоб й інші митні пункти пропуску, розташовані на Львівщині, були обладнані такими санітарно-сервісними приміщеннями. Крім того, вважаю, що мають ще з’явитися зони відстою для автомобілів із необхідними сервісами», – зазначив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Із зауваженнями щодо роботи модулів можна звертатися до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, яка контролюватиме стан їхнього утримання.