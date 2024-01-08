Протестувальники перекрили тракторами головний проспект у Берліні

У містах Німеччини місцеві фермери та аграрії вийшли на масштабні протести проти нових економічних рішень федерального уряду країни. Протестувальники перекрили вулиці міст десятками тисяч тракторів, виступивши за скорочення субсидій для сільського господарства, повідомило у понеділок, 8 січня, Reuters.

Зокрема, протести відбуваються у столиці Німеччини, Берліні. Там страйкарі перекрили колоною з десятків тракторів головний проспект, який веде до Бранденбурзьких воріт. На плакатах протестувальників можна помітити гасло «Ні фермерів, ні їжі, ні майбутнього». Загалом по країні блокують дороги десятки тисяч тракторів. Зазначається, що фермери протестуватимуть також і на кордоні з Польщею.

Фермери протестують проти припинення податкових та субсидіарних пільг для німецьких аграріїв. Зокрема, страйкарі виступають проти урядових планів жорсткої економії, яка передбачає введення дорожнього податку на сільськогосподарську техніку та скорочення субсидій на дизельне пальне для тракторів та іншої техніки.

Seit 20 min stehen unsere Landwirte auf der Reeperbahn um auf die Missstände in DEU aufmerksam zu machen #Bauernproteste #B0801 #HH0801 pic.twitter.com/4JvTx2Q10a — Krischan Schwan-Zweck (@cookie_HH) January 8, 2024

Зазначається, попри те, що кабінет німецького канцлера Олафа Шольца нещодавно пішов на деякі поступки перед фермерами, протести все одно відбулися. Замість того, щоб повністю скасувати податкові пільги для фермерів на сільськогосподарське дизельне пальне, федеральний уряд скоротить субсидії на 40% цього року, на 30% у 2025 році та вже повністю скасує у 2026 році. Уряд також відмовився скасувати пільговий податок на транспортні засоби для лісового та сільського господарств. Водночас фермери заявили, що цих змін недостатньо.

До страйку фермерів приєдналися члени ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», через що влада побоюється радикалізації протесту.

Німецька поліція повідомила, що протестувальники заблокували дороги та з’їзди на шосе в багатьох місцях по всій країні, що спричинило затори. Самі фермери заявили, що заблокують основні транспортні та логістичні маршрути на тиждень.

Протестувальники перекривають дороги навколо низки міст. Відстежити блокаду доріг у Німеччині можна на мапі центру трафіку MDR.

Зазначимо, протести фермерів тривають ще з кінця минулого року. Аграрії вимагають більших поступок для цього сектору, аргументуючи це тим, що скасування субсидій позбавить фермерство конкурентоздатності у бізнес-секторі.