Ефект від вибіркових перевірок з боку німецьких прикордонників можуть посилити анонсовані протести німецьких фермерів

На низці автомагістралей, які ведуть з Польщі до Німеччини утворилися багатокілометрові черги. Причиною їх утворення є інтенсивний трафік, а також впроваджені віднедавна вибіркові перевірки з боку німецьких прикордонників. Однак, з понеділка, 8 січня, ситуація може ще більше погіршитися через анонсовані протести німецьких фермерів, інформує польське радіо RFM. Окрім того, найближчим часом Німеччина планує запровадити додаткові перевірки на кордоні.

Як повідомляється, найбільш критична ситуація склалась на автомагістралі А2 поблизу Слубиць [Słubice] в Любуському воєводстві у північно-західній Польщі, де затор становить майже 10 км. Також паралізовано самі Слубиці та під’їзні шляхи на державних дорогах №29 та 31.

Черги автомобілів, які намагають потрапити до Німеччини на вулицях прикордонного міста Слубіце. Фото Słubice24.pl

Серйозні труднощі також є на смугах №22 і 31 у містечку Костшин-над-Одрою на заході Польщі. Також 3-кілометровий затор утворився на трасі А18 біля Ольшина у Любуському воєводстві.

У Нижній Сілезії, то на автомагістралі А4 біля села Єнджиховиці у гміні Зґожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства спостерігається 7-кілометровий затор.

Без особливих проблем можна перетнути прикордонні переходи в Радомежицях і Сенявці, що в Зґожелецькому повіті.

Однак, як зазначають журналісти, у понеділок, 8 січня, ситуація може погіршитись через те, що на автошляхи Німеччини вийдуть з протестами фермери. Учасники анонсованих протестів декларують свою незгоду з планами німецького уряду запровадити заходи жорсткої економії, які серед іншого передбачають скасування податкових пільг для сільського господарства. Ба більше працівники інших галузей зокрема транспортники, залізничники та торговці, раніше також заявляли про готовність приєднатися до страйку. Наразі німецька поліція готується до масових акцій протесту. Німецьких громадян попередили про перебої в русі та про те, що протест може вплинути на роботу дитсадків, шкіл та інших закладів.

Нагадаємо, що ще в жовтні Берлін запровадив прикордонний контроль з Польщею, Чехією та Швейцарією, в межах якого почалися ретельні перевірки транспорту, що їде до Німеччини. Тоді очільниця міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила про намір запровадити постійний контроль на кордоні з Польщею та Чехією, аби зупинити нелегальну міграцію.

За офіційними даними, протягом перших семи місяців 2023 року кількість перших запитів на надання притулку в Німеччині зросла на 78%. Поліція також повідомляє про зростання кількості незаконних перетинів кордону з Німеччиною в серпні – їх було зафіксовано 14701, що на 66% більше, ніж у той же період минулого року.

Дещо обурюючись на рішення німецького уряду запровадити контроль уздовж державного кордону, транспортники Польщі заявляли, що така ситуація призведе до неминучих заторів на дорогах.