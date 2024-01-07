Українська влада виконала свою частину домовленостей, що були зафіксовані у плані дій щодо розблокування кордону з Польщею, ухваленому в грудні минулого року. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону, пише «Укрінформ».

«План, який ми узгодили, з боку України виконаний, і до нас на сьогодні питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду», – зазначив Деркач.

За словами заступника міністра, неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і Європейський Союз, і уряд Польщі. Він також повідомив, що кількість двосторонніх перевезень, здійснених польськими перевізниками, знизилася лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.

«Тому їхні заклики, що українські перевізники повністю вбили польський ринок перевезень, не відповідають дійсності», – наголосив посадовець.

Деркач додав, що Україна лише у листопаді 2023 року недоотримала майже 10 млрд грн митних зборів через блокування кордону.

Нагадаємо, що польські протестувальники, які блокували перехід «Медика-Шегині» на кордоні з Україною, припинили свою акцію. Це стало наслідком домовленостей між ними та міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським.