Речі, які вилучили в чоловіка під час обшуків

Правоохоронці викрили 21-річного львів'янина, який продавав канабіс поштою. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у четвер, 8 червня, розповіли, що чоловікові інкримінують незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів. Санкція статті передбачає від шести до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

«Через телеграм-канал він отримував так звані "мастер-клади" та інформацію куди необхідно переслати наркотики. Згодом чоловік відправляв замовлення поштою в межах України. При обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Зазначимо, що у травні, у центрі Львова, поліція затримала 32-річну харків'янку із великою партією наркотиків. Загальна вартість речовин становить 3 млн грн.

Нагадаємо, що у Львові 6 червня оштрафували таксиста, який їздив у стані наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП та втік. Правоохоронці встановили, що чоловік з початку 2023 року на водія отримав приблизно 20 адміністративних протоколів, половина з них – за їзду під наркотиками.