Жінка пересилала наркотики і психотропи по всій Україні

У четвер, 18 травня, на вул. Соломії Крушельницької у Львові поліція затримала 32-річну жительку Харкова, яка тимчасово живе у Львові, із коробкою розфасованих наркотичних речовин. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Під час затримання у жінки виявили та вилучили картонну коробку з готовими до розповсюдження зіп-пакетиками, обмотаними чорною стрічкою, в яких містилися речовини, схожі на наркотичні та психотропні засоби. Як встановили правоохоронці, зловмисниця пересилала наркотичні речовини та психотропні засоби в різні регіони України.

Жінці повідомили про підозру і забрали в ізолятор

Поліція провела обшуки в помешканні жінки і виявила велику кількість наркотичних речовин та психотропних засобів, схожих на гашиш, канабіс, MDMA, нарковмісні таблетки, а також електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркотиків та інші речові докази протиправної діяльності. Загальна вартість вилученого, за цінами «чорного ринку», становить близько 3 мільйонів гривень. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Вилучені речовини (фото поліції Львівської області)

Жінку затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили наркозбувачці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють канал надходження наркотиків та психотропів, а також причетних до цього осіб.