Правоохоронці викрили вже десяту організацію з продажу наркотиків

Державне бюро розслідувань викрили та припинили діяльність масштабного угрупування наркоторговців, які поширювали наркотики на території кількох областей. Зокрема злочинці розповсюджували наркотики і в прифронтових районах, повідомили у прес-службі ДБР у п'ятницю, 19 травня.

В ході масштабної спецоперації правоохоронних органів на Дніпропетровщині було викрито п'ятьох учасників збуту наркотиків, серед яких був керівник організації. Злочинці поширювали закладки у середмістях в кількох областях України, отримуючи гроші на 50 банківських спецрахунків.

«Різноманітні наркотики та психотропні речовини зловмисники реалізовували за попередньою оплатою. Для цього вони створили 50 спеціальних банківських рахунків, на кожен з яких щороку надходило від одного до п’яти мільйонів гривень незаконного прибутку. Зілля торговці передавали через закладки у публічно доступних місцях середмість. Наркоділки, попри дію воєнного стану, не цуралися збувати наркотики й у прифронтових районах», – повідомили у прес-службі ДБР.

За попередніми оцінками правоохоронців, щорічний обіг наркосиндикату сягав 200 млн грн. Щомісячно наркодилери отримували на картки десятки мільйонів. За даними правоохоронців, за 1 грам метамфетаміну злочинців просили 700-800 грн.

В ході обшуків поліцейські та слідчі вилучили наркотики, банківські картки та мобільні телефони злочинців та оголосили їм про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (створення злочинної організації, придбання та збут наркотиків). Організаторам наркосиндикату загрожує до 12 років позбавлення волі. Зазначається, що організація стала десятою, яку викрили правоохоронці в ході обшуків.